Bayraktaroğlu, "Sağlıklı beslenerek vücut ağırlığımızı kontrol edebiliriz"

Dr. Taner Bayraktaroğlu, kaliteli ve sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme; yeterince hareket ederek vücut ağırlığnın kontrol edilebileceğine dikkat çekti.

Dr. Taner Bayraktaroğlu, “Ülkemizde yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017 verilerine göre 15 yaş ve üzeri bireylerde fazla kiloluluk oranı yüzde 34 ve obezite oranı yüzde 31.5 olarak saptanmıştır. Avrupa'da obezite oranı açısından verilerde birinciyiz. Vücut yağ dokusu normalden fazla olunca şeker hastalığı, hipertansiyon, kan yağlarında artış, karaciğer yağlanması, uykuda solunum bozukluğu, iskelet sistemi sorunları, erken yaşta kalp ve damar sorunları ile kanser riskinde artış yapmaktadır. Vücut kitle indeksi 24 kg/m2 üzerine, bel çevresi erkeklerde 94 cm ve kadınlarda 80 cm üzerine çıkınca obezite ve riskleri için hekime başvurulmasını isteriz. Kaliteli ve sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenerek ve yeterince hareket ederek vücut ağırlığımızı kontrol edebiliriz. Davranış değişiklikleri, medikal tedavi veya cerrahi tedavi ile obezite ile mücadele edebiliyoruz. Riskleri ortadan kaldırabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün obezite ile mücadelede temel önerileri şunlardır; Yağ, şeker ve tuz oranı yüksek yiyecek ve içeceklerin özellikle çocuklara karşı pazarlanmasını kısıtlamak, Şekerli yiyecek ve içecekleri vergilendirmek, besin değeri yüksek yiyecek ve içeceklere uygun fiyat desteği ile daha iyi erişim sağlamak, Şehirlerde ve kasabalarda güvenli yürüyüş, bisiklete binme ve dinlence için daha fazla alan açmak, Çocuklarımıza erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarını edindirmek. Faaliyetlerinde desteğini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere, Dekan Prof. Dr. Murat Can'a, Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin'e, Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, Danışma Kurulu Üyelerine, akademik ve idari çalışanlarına, hasta ve yakınlarına teşekkür ediyorum” dedi.