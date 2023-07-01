Bayram dönüşü uzun araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Düzce- Zonguldak kara yolunda dönüş yapanlar sürücüler, trafik sıkışıklığına neden oldu. bugün öğle ve akşam saatlerinde oluşan araç yoğunluğu artarak devam ediyor. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, Zonguldak'ın karayolu güzergahı üzerinde bulunan Alaplı ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatil için yola çıkanlar sürücüler Alaplı yalı kavşağı geçişi , Erdem Yuva kesimlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Kdz Ereğli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yolda ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, zaman zaman kent merkezinde de trafik yoğunluğu oluşuyor.