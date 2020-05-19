İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayram kutlamasında silahlar konuştu

Zonguldak’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı vatandaşlar balkonlarında kutlarken, kutlama için havaya ateş açan kişiler panik yaşattı.

Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı vatandaşlar balkonlarında kutlarken, kutlama için havaya ateş açan kişiler panik yaşattı.


Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle il giriş-çıkış kısıtlaması olan 15 ilden biri olan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kemal Köksal Şehir Stadı'nda tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören marşları çalındı. Programa katılanlar sosyal mesafe kuralını gözeterek ellerindeki Türk bayraklarını salladı.


Pandemi dolayısıyla vatandaşlar bu yılki bayram kutlamasına balkonlarından ve pencerelerinden katıldı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde ellerine Türk bayraklarını alan 7'den 70'e herkes belediye hoparlörlerinden çalan marşlara eşlik etti. Küçük çocuklar da evlerinin önüne inerek kutlamalara katıldı.


Öte yandan, havaya ateş açan vatandaşlar kısa süreli korkuya sebep oldu. Bayram kutlaması nedeniyle balkonlarına çıkan vatandaşlar, havaya açılan ateş sebebiyle panik yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.