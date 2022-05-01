İhlas Haber Ajansı

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Bayram öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti

Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklara akın eden vatandaşlar, yakınları için dua ettiler.


Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Büyük Tekke Köy Mezarlığı'na Sabahın erken saatlerinde başlayan kabir ziyaretlerinde vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların, zaman zaman ağladıkları gözlendi.


Yakınlarının kabirlerini düzenleyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri su şişeleriyle mezarları sulamayı da ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar mezarların üstüne çiçek bırakırken, etrafı bozulan mezarları küreklerle düzeltti.Yakınlarının yokluğunu özellikle bayramlarda hissettiklerini söyleyen vatandaşlar, "Bayramlarda ilk işimiz mezarlığa gelmek. Vefat eden yakınlarımızı ziyaret ettikten sonra bayram kutlamalarına devam ediyoruz. Yoklukları her zaman hissediliyor; ancak bayramların ayrı bir özelliği var" dediler.

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