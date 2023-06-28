Bayram sabahı hastanelik oldular

Zonguldak'ta bayram sabahı meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkiinde meydana geldi. İbrahim E., idaresindeki 34 FP 5867 plakalı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazada, araç sürücüsü İbrahim E. (64) ile araçta yolcu olarak bulunan Mutlu E. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine teslim etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü İbrahim E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Mutlu E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.