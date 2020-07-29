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Bayramda Batı Karadeniz Bölgesi'nde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki hava durumu tahminlerini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki hava durumu tahminlerini açıkladı.


Tahminlere göre Batı Karadeniz Bölgesi genelinde havanın arife günü ve bayramın 1. günü az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi. Bayramın 2. günü bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Düzce ve Zonguldak yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 3. ve 4. günleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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