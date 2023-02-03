İhlas Haber Ajansı

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Baz istasyonu hırsızları yakayı ele verdi

Zonguldak’ta baz istasyonlarından haberleşme ve enerji kablolarının çalınması olayının ardından yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta baz istasyonlarından haberleşme ve enerji kablolarının çalınması olayının ardından yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile jandarma dedektiflerince (JASAT) yapılan geniş çaplı araştırma ve soruşturma sonucunda, Zonguldak merkez, Çaycuma ve Devrek ilçeleri ile Bartın'da bulunan 9 farklı baz istasyonundan hırsızlık olayları ile 3 farklı haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı olaylarının failleri olan 2 şüpheli tespit edildi. Eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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