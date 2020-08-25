BBP Genel Başkanlığına Zonguldaklı aday

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden olan Yılmaz Derin, Büyük Birlik Partisinden(BBP) Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Çaycumalı olan ve Antalya'da yaşayan Yılmaz Derin, yaklaşan Büyük Birlik Partisi kongresinde Genel Başkan Mustafa Destici'nin karşısında adaylığını açıkladı.

Manavgat BBP'de Belediye Başkan adaylığı, Milletvekilliği adaylığı, Alperen Ocak Başkanlığı görevlerine bulunan Yılmaz Derin, "Başta terörle mücadele ve ekonomik huzur ve refah olmak üzere, ülkenin yönetimine talibiz. Şu anda bütün bu yaşananların temelinde, istikametini kaybetmiş bir hareketi, kendi tabiî rotasına yeniden döndürme çabasıdır. BBP'de hiç kimse, yalan üzerine siyaset üretemez, vefasızlık üzerine siyaset üretemez. Arkadaşlarını birbirine düşürerek kendisini bir yere taşıyamaz. Biz, samimiyeti kaybettik" dedi.