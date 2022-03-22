Bebeğin ağlaması ile karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ortaya çıkan aile konuştu

Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ortaya çıkan aile yaşadıklarını anlattı.

Edinilen bilgiye göre olay dün sabaha karşı Çınartepe Mahallesi Akaryakıt Sokak üzerinde yaşandı. Barut Ailesi'nin yaşadığı evde sabaha karşı sobadan çıkan karbonmonoksit gazı eve yayıldı. Bebeğin ağlamasıyla birlikte, ailenin gazdan zehirlendikleri ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan Ahmet Barut (48), eşi Altun Barut (48), oğlu Satılmış Barut (22) eşi Seher Barut (22), 8 aylık bebekleri Poyraz, Nazmiye (17) ve Samet Barut'un (15) tedavileri tamamlandı.

Yaşadıklarını anlatan Baba Ahmet Barut, “Dün gece lavaboya gidiyordum. Çocukta ağlıyordu. Çocuğun ağlamasına kalktım. Çocuklar bizi uyandırdı. Evin içi sis. Duman komple. Yeryüzü gözükmüyor. Her taraf sis gibi. Tuvalete girerken o anda bayılmışım. Yere atmışım kendimi. Benim hanım da bayılmış. Bende kendimi bilmiyorum. Çocuklar geldiler su döktüler bana. Suyu dökünce elimi kaldırdım ben. Kendimi biliyorum dedim ve istifra ettim. Sonra ambulansı aradılar. Akabinde buraya 3-4 ambulans geldi. O akşam zehirlendik yani. Bebeğin ağlamasına kalktım ben. Çocuğu aldım kucağıma çocuk kıpkırmızı oldu. Çocuğa da duman etkiledi. En kötü durumda olan çocuklar ve bendim. Diğerleri normaldi. Bebeğimin durumundan daha haber alamadım. Yarı aklım hala bebeğimde. Toplam 7 kişi zehirlendik. İçimizde kötü durumda olan 2 kişiymişiz. Bebeğin ağlaması hayatımızı kurtardı. Çocuk bizi hastaneye gönderdi, kendisi de polis arabasıyla hastaneye geldi” dedi.