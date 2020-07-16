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Behçet Kemal Çağlar Caddesi renklendi

Zonguldak’ta Fener Semti’nde bulunan kaldırım korkuluklar ile desteklenerek boyandı.

Zonguldak'ta Fener Semti'nde bulunan kaldırım korkuluklar ile desteklenerek boyandı.


Sahil Projesi dolayısıyla Kordon boyunda bulunan korkuluklar yeniden tadilat yapıldı. Tekrar kullanıma konulan korkuluklar, Fener Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerindeki kaldırımda değerlendirildi.


Ekiplerin hummalı çalışmaları sürerken caddeyi kullanan yayaların güvenliği de sağlanmış oldu. Sürücüler için de kaldırım betonu sarı ve beyaz renklere boyanarak yönlendirme işaretleri konuldu.


Yolu kullanan vatandaşlar ise yapılan çalışma ile yetkililere teşekkür etti.

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