İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bel ağrısı ve tedavileri anlatılacak

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yapılan hasta bilgilendirme toplantılarının devamı olan bel ağrısı ve tedavisi anlatılacak.


Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi düzenlenen hasta bilgilendirme toplantıları kapsamında 6'ıncısı düzenlenecek. Halka yönelik ücretsiz olarak 25 Şubat Salı günü saat 13.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde panel düzenlenecek. Panele konuşmacı olarak katılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr Selda Sarıkaya, Bel Ağrısı ve Tedavisi konusunda katılımcılara bilgiler verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.