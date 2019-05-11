Belçika için lobi çalışması başladı

Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak, Dinslaken Bölge Temsilcisi Hasan Miyanyedi ve Belçika Beringen Meclis Üyesi Abdülkadir Yılmaz Belçika'da Dependance Temsilcilik konusunu istişare ettiler. Ortak hedeflerinin Belçika'ya açılmak orada Zonguldak Lobisini güçlendirmek olduğunu belirten Derneğin Dinslaken Temsilcisi Hasan Miyanyedi, "Uzun zamandır Belçika planda vardı. Beringen ve Mons'ta ikamet eden çoğu Zonguldaklı hemşehrilerimiz yaşamakta. Vizyonumuz Almanya'da olduğu gibi Belçika'da birlik ve beraberliği güçlendirmek. Yılın son çeyreğine doğru Belçika'ya açılma niyetindeyiz. Abdülkadir Yılmaz ile birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz" dedi.

İstişare sonucu Ekim ayında Belçika'da yaşayan Zonguldaklılarla toplantı yapılması planlandığı da kaydedildi.