Belediye atölye kurdu, tüm şehre maske dağıtacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi dikiş nakış atölyesini maske üretimi atölyesine çevirerek binlerce maske üretimine başladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık Cumhuriyet Halkevleri'nde maske üretim atölyesi kurduklarını ve üretilen maskeleri tüm evlere ücretsiz dağıtacaklarını duyurdu. Maske üretimine ilişkin uygun kumaşı temin ettiklerini ve uzmanlardan aldıkları teknik bilgiler dahilinde hijyenik bir ortamda maske üretimine başlandığını dile getiren Posbıyık “Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda ninelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz askerlerimizin çarıklarını, elbiselerini dikmişler. Şimdi de gönüllü kardeşlerimiz aynı duyguyla çalışıyor” dedi.

Atölyede incelemelerde bulunan ver maske üretimi yapan kadınlara teşekkür eden Başkan Posbıyık konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Kdz. Ereğli Belediyesi olarak Cumhuriyet Halk Evleri'nde maske üretimine başladık. Korona virüs salgınına karşı koruyucu tedbirlere katkısı olması için kollarımızı sıvadık. Cumhuriyet Halk Evleri'ndeki dikiş kursu odamızı bu amaçla faaliyete geçirdik. Bir süredir hazırlık halindeyiz. Önce yemek çalışmasını başlattık çok sayıda eve, ihtiyaç sahibine yemek gönderiyoruz. Şimdi de maske üretimini başlattık. Kaymakamlıktan gerekli izinleri aldık. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'mızda bütün halkımız el ele düşmanla mücadele ettiyse burada da aynı duyguyla insanlığın ortak düşmanı haline gelen bu virüse karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda ninelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz askerlerimizin çarıklarını, elbiselerini dikmişler. Şimdi de gönüllü kardeşlerimiz aynı duyguyla çalışıyor. Kent Konseyi Başkanı Gökhan Bey, Kadın Meclisi Başkanı Hayriye Hanım, Cengiz Bey çağrıda bulunup gönüllüleri bir araya getirdiler. Gönüllülerimiz burada halkımız için özveriyle çalışıyorlar. Kendilerine Ereğli halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Çalışılırken kullanılacak özel ekipman ve giysileri sağladık. Özel hijyen kıyafetler, maske ve dezenfektanlar kullanacaklar. Odayı önceden steril hale getirdik.”

Maske üretimine bu sabah itibari ile başlandığını aktaran Posbıyık sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Dikiş makinelerimiz bu sabahtan itibaren harıl harıl maske üretmeye başladı. Birinci önceliğimiz Ereğli halkının güvenliğini sağlamak. Maskeleri halkımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Belediyeden arkadaşlarımız araştırdı, maske üretimi için gerekli özel koruyucu kumaşı ve gerekli diğer malzemeleri sağladık. Standartları konusunda teknik bilgileri aldık. Hijyen ortamda, uygun ölçülerde nitelikte üretim ve paketleme yapılıyor. Belediye olarak gerekli bütün kaynağı ayırıyoruz. Üç odada faaliyet başladı. Dikiş makinelerimiz zaten var. Gerekirse takviye edeceğiz. Her paketin için dört maske konacak. Sonunda ısıtıcılardan geçirilerek mikroplardan tümüyle arındırılarak paketleniyor. Ev ev, kapı kapı dolaşarak halkımıza ulaştıracağız. Hastaneye giderken, dışarıya çıkarken ihtiyaçları olması durumunda kullanmalarını sağlayacağız. Ereğli'de maskesiz kimse kalmayacak. Bütün amacımız ve hedefimiz bu. Gerekirse üretimimizi çoğaltacağız. Yeni makineler alıp çadırlarda bile üretmeye hazırız. Gönüllülere çağrım var; Eminim başvurular daha da çoğalacaktır. Hayırlı bir yola çıktığımıza ve doğru işler yaptığımıza inanıyorum. İhtiyaç durumunda Ereğli'deki hastanelerde görev yapan sağlık ekibine ve halka hizmet veren kamu görevlilerine maske konusunda destek olacağız.

Aşkım Ereğli, evde kal. Ama ihtiyaç duyarsan maskeni takmadan hastaneye gitme. Ürettiğimiz maskeleri size ulaştıracağız. Merak etme Ereğli'm yanındayız.”