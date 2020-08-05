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Belediye başkan yardımcısı karantinaya alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Başkan Yardımcısı Selma Açıkgöz Korona Virüs testi pozitif çıkan bir yakını ile temas ettiği için karantina altına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Başkan Yardımcısı Selma Açıkgöz Korona Virüs testi pozitif çıkan bir yakını ile temas ettiği için karantina altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Selma Açıkgöz Kurban Bayramı'nda bir yakınını ziyarete gitti. Ziyaret ettiği yakını rahatsızlanarak hastaneye kaldırılınca yapılan Korona Virüs testi pozitif çıktı. Çalışma yapan filyasyon ekibi Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Selma Açıkgöz'ün Korona Virüs testi pozitif çıkan hasta ile temas ettiği tespit edilince evinde 14 gün karantina altına alınmasına karar verdi. Açıkgöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amacıyla 14 gün karantina altında kalacağı öğrenildi.

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