Belediye Başkanı Alan: "Şehrimizin hak ettiği yere gelmesi için birlikte mücadele edeceğiz"

Ömer Selim Alan, 19 mahalle muhtarı, Belediye Meclis Üyeleri ve Basın Mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programın ardından konuşan Belediye Başkanı Alan; "Zonguldakımıza en iyi hizmeti hayata geçirmek için bu yolda omuz omuza hep birlikte yürüyeceğiz. Şehrimizin hak ettiği yere gelmesi için birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Belediye Yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alan; "Mahalle Muhtarlarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Basın Mensuplarımız ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Öncelikle davetimizi kırmayıp, mübarek Ramazan ayında iftar programımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunarım. Zonguldakımıza en iyi hizmeti hayata geçirmek için bu yolda omuz omuza hep birlikte yürüyeceğiz. Şehrimizin hak ettiği yere gelmesi için birlikte mücadele edeceğiz. Seçilmiş bütün arkadaşlarımız şuan buradalar. Gönül gönüle vereceğiz, birlikte büyük bir azimle çalışacağız. Yapılacak çok işimiz var. Vatandaşlarımız teveccüh gösterdiler. Ama artık seçim maratonu bitti. Şimdi hizmetlerimize odaklandık. Kıymetli mahalle Muhtarlarımız ve Değerli Meclis Üyelerimiz ile birlikte kararlarımızı alacağız. Uzun vadede, şehrimizin daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için var gücümüz ile yorulmadan çalışacağız. Plan ve programlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Vatandaşlarımızı kaliteli hizmetler ile tanıştıracağız. Bir, birliktelik olması gerekiyordu ve biz bu birlikteliği sağlayacak düzeydeyiz. Ayrı gayrımız kesinlikle yok. Zonguldak hepimizin memleketidir. Başka gidecek yerimizde yok. Artık göç veren bir Zonguldak değil, göç alan bir Zonguldak istiyoruz. Vatandaşlarımızın kentimizi terk etmemesini istiyoruz. Bu göçü engellememiz için de, burada yaşayanlar olarak birçok iş yapmamız gerekiyor. Artık o yetki elimizde. Hep birlikte çok daha iyi hizmetler yapacağız. Mali açıdan sıkıntılı bir belediyemiz var ama bunlar bizim için birer mazeret değil. Biz projelerimizi hayata geçirmek için hep beraber konuşacağız, fikir alışverişinde bulunacağız ve karar vereceğiz. Ondan sonra Ankara temaslarımız ile inşallah Zonguldak için hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Bunu yapmak için yola çıkmıştık. Artık önümüzde bir engelde yok. Şehrimizin çehresini değiştireceğiz. Önümüzdeki 30 yılı 50 yılı planlamamız gerekiyor. Artık Büyükşehir vizyonuyla düşünmemiz gerekiyor. Çünkü; Zonguldak'ımız bunu fazlasıyla hakkediyor. Cumhuriyet'in ilk şehri, emeğin başkenti Zonguldak'ımızı inşallah burada bulunan arkadaşlarımız ile beraber en iyi hizmet noktasına getireceğiz. Kıymetli basın mensuplarımız ile de daha öncesi bir araya geldik. Hep birlikte samimiyet duygumuzu daha üst noktalara çıkarmamız gerekiyor. Birbirimize inanıp, güvenmek durumundayız. Vatandaşlarımız bizlere inandı, güvendi ve oy verdi. Mahallelerimizde yer alan sorunları biliyoruz. Cumartesi günü de bunun startını Karaelmas Mahallemiz'de başlattık. Sorunlarımızı yerinde inceledik. Vatandaşlarımız ile iftar yaptık. Mahalle ziyaretlerimize devam ediyoruz. Her şeyi planlı ve sistemli bir şekilde yaparsak, altından kalkamayacağımız hiç bir sorun yoktur diye düşünüyorum. İnşallah Rabbim, Zonguldak'ımıza hayırlı hizmetler yapmayı bizlere nasip eder. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Allah niyetlerinizi kabul eylesin" dedi.