Belediye Başkanı Alan; "Zonguldak'ta 6 ay sonra değişiklik görülecek"

Ömer Selim Alan, basın ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Alan; "Destek gelmezse mali açıdan işimiz zor, ama biz bunun arkasına sığınmayacağız. Söz verdik, çalışmaları hayata geçireceğiz. 6 ay sonra değişiklik görülecek" dedi.

Makamında basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Ömer Selim Alan şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zonguldak'ın derdi çok. En çok istenen yol, tespitleri yaptık, verdiğimi sözü tutacağız. Zonguldak cennet gibi bir yer. İstediğimiz kadar denizden istifade edemedik. En kısa zamanda denizle daha sık vakit geçireceği yeti vatandaşlarımıza sunacağız. 1 Haziran da Kapuz plajı hizmete açacağız. Kızılcahamam kampı geçirdik. Bakanlarımızın çoğu ile görüştük, dosyalarımızı ilettik. Mali açıdan sıkıntılı olduğumuzu ilettik. Bu konuda destek istedik, bize geri dönüş yapacaklarını söylediler. Cumhurbaşkanımıza da dosya verdik, destek istedik, yardım edeceğinin sözünü verdi. Destek gelmezse mali açıdan işimiz zor, ama biz bunun arkasına sığınmayacağız. Söz verdik, çalışmaları hayata geçireceğiz. 6 ay sonra değişiklik görülecek. Gazipaşa Caddesi'ni cuma günü öğleden sonra trafiğe kapatacağız. Cuma günü iftar programımız var. Herkesi davet ediyorum. Barış heykelimiz vardı, onu oradan aldık. Trafik rahatlayacak. O bölgeyi okullar kapanınca daha şık hale getireceğiz. Barış heykelini de emniyet kavşağına yerleştireceğiz. Mithatpaşa Tüneli açılmadan insanların Gazipaşa'yı trafiğe kapatmayı alıştırmak istiyoruz. Haziran ayının ikinci haftasından sonra valilik önüne kadar kapanacak. Biz yıkmaya değil yapmaya geldik. Fevkani köprüsü altında evine ekmek getiren dostlarımız var, onlarla beraber karar vereceğiz. Köprü altı esnafı ile beraber karar vereceğiz. İlerleyen günlerde bir araya gelip konuşacağız. Lavuar alanımız olmazsa olmazımız. Güzel projemiz var. Karaelmas Park adı vereceğimiz proje üzerinde duruyoruz. Vali beyle istişare halindeyiz. Projemiz için iddialıyız. Öte yandan festival çalışması sürüyor. Zonguldak festival istiyor. Güzel bir festival olacak.”