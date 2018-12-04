Belediye başkanı otomobilin çarptığı yaralıya müdahale etti

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan vatandaşa kaza yerinde ilk müdahaleyi Belediye Başkanı Opr. Dr. Hüseyin Uysal yaptı.

Kaza Sahil yolu Bozhane mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Hamdi Y.C. (55) idaresindeki 67 TC 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur U. (48)'ya çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verirken o sırada olay yerinden geçen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Opr. Dr. Hüseyin Uysal aracından inerek yaralıya müdahale etti. 112 sağlık ekipleri bir süre sonra olay yerine gelerek yaralıyı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan sürücü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.