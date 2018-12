Belediye Başkanı Yılmaz, 'Engelsiz Park'ı inceledi

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Zonguldak-Kozlu sahil yolun üzerinde Engelliler ve Şehit ve Gazi yakınları için yaptığı 'Engelsiz Park'ta incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada; "Bir milletin gelişmişliği Engellilere verdiği değerle ölçülmelidir. Ben her zaman engelli kardeşlerimin, Şehit ve Gazilerimizin yakınlarının yanında yer aldım. Onların ricaları benim için emirdir. Çünkü bizler burada güven içinde yaşıyorsak Şehitlerimiz ve Gazilerimiz sayesinde yaşıyoruz. Unutmayalım hepimiz şuan sağlıklı olabiliriz ama yarın yada bir saat sonra ne olacağını kimse bilemez' 'Her İnsan Bir Engelli Adayıdır' Engelli kardeşlerimizi toplumdan soyutlamamalıyız. Onların sosyalleşmesi ve hayatlarını daha kolay devam ettirebilmeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada Engelsiz Parkımızda incelemelerde bulunduk. Parkımız tamamlanmak Üzere Engelliler Derneğimiz ve Şehit ve Gazi Yakınlarımızın oturup sohbet edebilecekleri çaylarını kahvelerini içebilecekleri eğlence ve özel günlerini kutlayabilecekleri binaları yaptım. Engelli Çocuklarımız için özel tasarlanan oyun gruplarımızı da monte ettik. Çocuklarımızın güvenli ortamda vakit geçirmesi için her ayrıntı düşünüldü, isteyen vatandaşlar açık havada spor yapmanın, isteyenler de oturma gruplarında zaman geçirmenin keyfini sürecek. Ben buradan engelli ailelerine ve engellilere sesleniyorum. Bu parkları dolduralım. Sosyal olmaya alışmamız lazım. İnsanların bu parkta bir şeyler ortaya koymaya alışmaları lazım. Satranç oynamaya, el işi el sanatları yapmaları lazım. Eğer bunlar yapılmazsa hayatlar cezaevi hayatı gibi dört duvar arasında geçmeye devam edecektir. O yüzden bu parka gelelim. Bu park Engellilerimizin dört duvar arasından kurtuluş ve Engellerin kalktığı park olacaktır" dedi.