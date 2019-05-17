Belediye Başkanı'ndan Galatasaray-Başakşehir yorumu

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) ziyaretinde konuşan Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Süper Lig'de ilk 11'de 7-8 yabancının bir arada oynatılmasını doğru bulmadığını söyleyerek hafta sonu oynanacak olan Galatasaray Başakşehir maçında Galatasaray'ın saha ve seyirci avantajı olduğunu vurguladı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Zonguldak Şube Başkanı Ümit Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kaskun ve eski başkan Nurettin Demir Belediye Başkanı olarak seçilen Ömer Selim Alan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Başkan Ümit Kaya ziyaretin ardından Belediye Başkanı Selim Alan'a günün anısına hakem forması ve çiçek takdim etti. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'de ki takımlarda ilk 11'de 7-8 yabancı oyuncunun oynatılmasını doğru bulmadığını söyleyerek, hafta sonu oynanacak Galatasaray Başakşehir maçında Galatasaray'ın saha ve seyirci avantajının olduğunu belirtti.

Başkan Ümit Kaya; ''Başkanımızın spor geçmişi olduğu için şanslı hissediyoruz''

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Zonguldak Şube Başkanı Ümit Kaya, ''Yeni seçilen belediye başkanımızı hakem ve gözlemciler olarak ziyaret etmek istedik. Kendisine Zonguldak'a hizmet yolunda başarılar diliyoruz. Daha önceden de spor geçmişi olan bir belediye başkanımız olduğundan da biz camia olarak şanslı hissediyoruz. Kendisine de hakem ve gözlemciler olarak görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: ''Halı sahayı bırakıp hakemlik yapacağız''

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, artık hakemlik yapacaklarını ifade ederek, ''Ben de Ümit Bey olmak üzere tüm hakem ve gözlemcilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok işimiz var Zonguldak'ta. Çok çalışmamız lazım. Vatandaşın beklentisi çok fazla. 10 yıldır hizmet noktasında geri kaldık. Biz bunları diyoruz ki hızlı şekilde yapalım. Hakemlerimizin de gözlemcilerimizin de gözleminde vatandaşın nezaretinde biz bu işleri yapacağız. Demin bana forma getirmiş arkadaşlarımız sağ olsunlar. Demek ki artık biz halı sahayı bile bırakacağız. Artık hakemlik yapacağız demek ki. Teşekkür ediyoruz çoğu hakem ve gözlemciyi yakından tanıyorum. İnşallah hem sporda hem sanatta hem kültürde elimizden geleni yapacağız. Şehrin bütün kuruluşlarıyla birlikte Zonguldak'ı ileri taşımak için çalışacağız. Söz verdik. Sözümüzü tutucağız'' diye konuştu.

Başkan Alan: ''Türkiye'de ki takımlarda 7-8 yabancının ilk 11'de oynamasını doğru bulmuyorum''

Türkiye'de ki takımlarda ilk 11'de 8 yabancı oyuncunun kadroda olmasını doğru bulmadığını ifade eden Başkan Alan, ''Ben Beşiktaş'ta 2013'den beri kongre üyesiyim. Beşiktaşlı olarak bakmayalım da futbolsever olarak bazı maçlarda bu kadar da yok artık dediğimiz pozisyonlar oluyor. Var uygulamasına rağmen hala bazı şeyleri çözemedik. Avrupa'da ki maçları da elimden geldiğince seyrediyorum. Onlarda bu kadar hakemlere tepki bu kadar hata yok. Bir yerde bir şeyi yanlış yapıyoruz herhalde. Hakemlerimiz daha dikkatli olması gerekir. Hakemler sürekli zinde olması gerekiyor. Sosyal medya da sürekli hakem hataları ile ilgili şeyler yazılıp çiziliyor. Bu hatalar insanları bir birine karşı kutuplaştırıyor. Ben uzaklaştım o işlerden. Bir futbol takımında 11 tane yabancının oynaması içimi acıtıyor. Ben istiyorum ki her takımda 7-8 tane futbolcu oynasın. O yüzden altyapılar kötü durumda. Bunlara aktarılacak paralar altyapıya aktarılsa daha iyi olur. Aldıkları ücretleri duyuyorum yabancı topçuların. O paraları Zonguldak'ın altyapısına getirseniz çok büyük yetenekler çıkar altyapıda'' diye konuştu.

''Galatasaray'ın saha ve seyirci avantajı var''

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray Başakşehir maçına değinen Başkan Alan, ''Galatasaray ve Başakşehir ikisi de güzide takımlarımız. Bana göre baktığımız zaman Başakşehir bir adım önde gözüküyor. Ama Galatasaray'ın kendi sahasında. Seyircisi önünde avantajı var. Klasik olacak ama en iyi şekilde oynayan hakkeden sahaya yüreğini ortaya koyan o kazanır bana göre. Galatasaray'da bizim Başakşehir'de bizim''şeklinde konuştu.