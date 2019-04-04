Belediye Başkanları mazbatalarını aldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde mahalli idareler seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından seçilen belediye başkanları için mazbata töreni düzenlendi.

31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından Çaycuma İlçesi; Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam ve Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç için mazbata töreni düzenlendi. Belediye Başkanları Seeçim Hakimi Özge Altunbaş ve İlçe Seçim Müdürü Muharrem Aksoy'dan mazbatalarını alarak göreve başladılar.