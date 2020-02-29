İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye binası inşaatında çalışan işçi merdiven boşluğuna düştü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yeni belediye binası inşaatında bir işçi merdivenlerden boşluğa düşerek yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeni belediye binası inşaatında bir işçi merdivenlerden boşluğa düşerek yaralandı.


İddiaya göre, ilçenin yeni belediye binası inşaatında çalışan Zekeriya Karademir isimli işçi, merdivenlerden aşağı inerken boşluğa düştü. Olayı gören diğer işçiler 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi Zekeriya Karademir, kafasından ağır şekilde yaralandığı için Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat olan Karademir'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.