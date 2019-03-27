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Belediye işçisi, mesai arkadaşını eşiyle aldattığını düşündüğü için öldürmüş

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde mesai arkadaşını pompalı tüfekle ateş ederek öldüren zanlının, eşinin kendisiyle aldattığını düşündüğü için olayı işlediği öne sürüldü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mesai arkadaşını pompalı tüfekle ateş ederek öldüren zanlının, eşinin kendisiyle aldattığını düşündüğü için olayı işlediği öne sürüldü.


Edinilen bilgiye göre Alaplı Belediyesi'nde çalışan 53 yaşındaki Belediye Temizlik işçisi İsmail Ç., belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizleyen belediye işçisi Nazım Ak‘a pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş açtı. Zanlının silahından çıkan kurşunlar Akın'ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.


Nazım Ak temizlik aracının içerisinde yaşamını yitirdi. Zanlı İsmail Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede zanlıyı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.


Nazım Ak'ın cenazesi otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne getirilen zanlı İsmail Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilere ‘Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyleyin' dedi.


İsmail Ç.'nin ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, mesai arkadaşını vurmayı tasarladığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi. Zanlının sağlık kontrolünün ardından Alaplı Adliyesi'ne sevk edilecek.

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