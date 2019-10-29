Belediye işçisi sevenlerini yasa boğdu

Zonguldak'ın Kozlu İlçe Belediyesinde çalışan 40 yaşındaki Murat Çavdar, dün gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çavdar'ın ani ölümü başta ailesi olmak üzere yakınları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Kozlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli 40 yaşındaki Murat Çavdar, dün gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çavdar, için bugün Kozlu Belediyesi binası önünde tören düzenlenen törenin ardından Örencik Köyüne gönderildi. Çavdar, ikindi namazının ardından toprağa verilecek.