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Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi tarafından evinde kalan çocukları ve aileleri rahatlatmak için canlı müziğin yapılacağı ve maskotların balkonlardaki çocukları eğlendireceği ‘Evde Kal Aşkım Ereğli’ aracı yollara çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi tarafından evinde kalan çocukları ve aileleri rahatlatmak için canlı müziğin yapılacağı ve maskotların balkonlardaki çocukları eğlendireceği ‘Evde Kal Aşkım Ereğli' aracı yollara çıktı.


Koronavirüs salgınına karşı seferber olan Kdz. Ereğli Belediyesi, evlerinde kalan çocukları ve aileleri düşünerek yeni bir uygulama başlattı. Canlı müziğin yapılacağı ve maskotların balkonlardaki, pencerelerdeki çocukları eğlendireceği ‘Evde Kal Aşkım Ereğli' aracı mahallelerde gezmeye başladı.


Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak canlı müzik yapacak olan maskotların da yer aldığı aracı Belediye binası önünden yolcu etti.


Müzik aracı müzisyenlerin ve maskotların sosyal mesafelerini koruyacakları şekilde dizayn edildi.


Kdz. Ereğli Kaymakamlığından izin alınarak yapılan etkinliğin ilk gününde vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak alkışlarla destek oldu.

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