Belediye Meclis Üyeliğinde ilk başvuruyu kadın aday adayı yaptı

2019 Yerel seçimleri öncesi AK Parti Alaplı'da ilk başvurular kadın adayından geldi.

Alaplı Kadın kolları siyasi işler başkanı Esra Uyan, Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı başvurusunu yaptı. 2016 yıllarında AK Parti Yönetim Kurulu üyeliği, Alaplı Kadın kolları siyasi işler başkanı gibi çeşitli görevlerde bulunan Uyan, Alaplı Belediyesi Meclis Üyeliği aday adaylığı için evraklarını İlçe Başkanı Mustafa Yavuz'a teslim etti. AK Parti'nin kadınlara büyük önem verdiğini dikkat çeken İlçe Başkanı Yavuz ,Uyana hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kadınların siyasette daha fazla aktif olmaları gerektiğini ifade eden Esra Uyan, “Tek kadın aday benim. Kadınların tabi daha çok siyasete katılması lazım. Ama cesaret vermek lazım, örnek olmak lazım. Örnek olduğuma inanıyorum. Onlara da önümüzdeki seçimler için iyi bir örnek oluruz" dedi.

Gazeteci Ertuğrul Yüksel, aday adayı oldu

Öte yandan Gazeteci Ertuğrul Yüksel merkezden İl genel Meclis üyeliği için resmi başvurusunu yaptı. Ertuğrul Yüksel yaptığı açıklamada; "Ak Parti Zonguldak Alaplı merkezden yoğun istek ve teşvik üzerine İl Genel Meclisi aday adaylığı için müracaat etmiş bulunuyorum. 10 yıldır gazetecilik, 3 yıldır Alaplı İHA muhabirliğini yapıyorum. Seçimler gelir geçer, ama bizler buradayız Alaplı' da yaşayacağız. Siyasete girsem de seçilsem de bu meslek var olduğumca devam edecek. Alaplı'nın köyleri dahil, köyleri karış karış biliyorum. Her köyü, en az 3 sefer gidip haber yapmışımdır. Her yörenin sorununu ve problemlerini biliyorum. Her köyde en az 10 dost edinmişimdir. Bana neden siyasete girmiyorsun, problemlerimizi çok iyi bilen bir insansın diye sürekli istekte bulunuyorlardı. Alaplı ve çevre ilçelerden ise aynı şekilde siyasete girmem baskısı vardı. Gerek teşkilatımız ve gerekse milletvekillerimiz ile uyum içindeyim kimseyle problemim yok teşkilatımız beni en iyi tanıyanlardır. Bu işi yapabileceğime inandığım için aday aday oldum. Olursa işimizi en iyi şekilde yaparız olmazsa gemiden kaçmaz yolculuğa devam ederim Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin" ifadelerine yer verdi.