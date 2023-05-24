Belediye meclis üyesine silahla saldırı davasında 1 tahliye

Zonguldak'ta Belediye Meclis üyesi Murat Birinci'nin silahla vurulduğu olayda tutuklu yargılanan 19 yaşındaki sanık tahliye edilirken, diğer 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kozlu ilçesinde Belediye Meclis üyesi olan Murat Birinci, 2021 yılında iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Birinci tedavisinin ardından taburcu olurken, güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler E.İ., E.İ., D.İ. ve M.İ.'yi yakaladı. 3 şüpheliden E.İ., 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir önceki duruşmada tahliye edildi ancak başka bir suçtan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar E.İ., D.İ. ve M.İ.'nin yanı sıra başka bir suçtan tutuklu bulunan E.İ., SEGBİS aracılığıyla hazır bulundu. Duruşmaya olayda yaralanan Murat Birinci ve avukatı da katıldı. Sanıklardan E.İ. ve D.İ., M.İ.'yi azmettirmediklerini savunarak, tahliyelerini talep etti.

M.İ. ise öldürme kastının olmadığını ve kimsenin kendisini suça azmettirmediğini söyledi. Mahkeme, M.İ.'nin olay tarihinde çocuk olduğu ve yasaya göre ağır ceza mahkemelerindeki yargılamalarda en fazla tutukluluk süresini doldurduğunu belirterek, tahliyesine karar verdi. D.İ. ve E.İ.'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Murat Birinci'nin sağlık durumuna ilişkin raporun hazırlanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.