Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi

Belediye Eğitim ve Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde Belediye bünyesinde görev yapan cankurtaran, itfaiye, saha ve büro personellerine yönelik iki gün süren temel ilkyardım eğitiminde olay yeri ve hasta değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, yaralanmalar, yanık-donuk, sıcak çarpması, kırık, çıkık, burkulma, hayvan ısırıkları, zehirlenmeler, taşıma teknikleri konularında geniş kapsamlı olarak teorik ve maketler üzerinde uygulamalı olarak eğitim verildi.

Başarılı geçen eğitim sonrasında Belediye Başkan Yardımcısı Ogan Göktürk ve İş Güvenliği Uzmanı Ercan Koçal tarafından İl Sağlık Müdürlüğünde görevli İlkyardım Eğitimcileri Merve Ocaklı ve Evren Uğur'a teşekkür plaketi takdim ettiler.