Belediye Plajı'nda çalışmalar hız kazandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, içerisinde Aqua Park, yüzme havuzu, plaj voleybolu ve 4 mevsim spor yapılabilecek alanların olacağı Sevgi, Barış, Dostluk Plajı'nda süren çalışmaları yerinde denetledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Barış Plajı ile Dostluk Mesire Alanı arasında halka açılacak olan koyda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yaz sezonunda hizmet verecek Sevgi, Barış, Dostluk Plajı'ndaki düzenlemelere son şeklini veren Başkan Posbıyık, ilgili müdürleri yapılacak çalışmalar için görevlendirdi. Başkan Posbıyık yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Plajda bu sene havuz bölümünü açıyoruz. İhaleye verdik, çalışmalar başladı. Bir taraftan Aqua parkı ihaleye verdik önümüzdeki hafta sözleşme süresini bekliyoruz. Onlar çalışmaya başlayacak. Aqua Park'ın yanında hemen bir plaj voleybolu sahası yapıyoruz. Ayrıca havuzdan itibaren mesire alanına doğru olan taraf kayıp bir yerdi. Eski Erdemir Plajı'nın başlangıcından itibaren bu bölgeyi halk kullanamıyordu. İstinat duvarı vardı. Bu tarafı görmüyorduk bile. Biz geldik buradaki durumları hallettik. Duvarları falan yıktık. Barış Plajı kadar geniş bir alan muhteşem bir koy ortaya çıkardık. Bütün amacımız bu koyu Barış Plajı'na ilave etmek ve uzun, büyük bir plaj elde etmek. Bunun için ekiplerimiz süratli olarak çalışıyor ara vermeden. Bu bölgeyi deniz mevsimine yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Duvar çekiliyor, bir tarafta düzenleme yapılıyor. İnşallah amacımız plaj mevsiminde halkımıza burayı açmak."

“Kışın da spor yapılabilecek”

Çalışmalar hakkında detaylı bilgi de veren Başkan Posbıyık açıklamasında, “Bu projeyi yaparken Barış Plajı'ndan gelen yolun burada devamını temin ediyoruz. Kışın yürüyüş ve bisiklet sporları burada olsun diye. Ayrıca uç kısımda, üst alanlarda yeni araştırmalar yapıyoruz spor aletleri koyacağız. Akşam sporlarının olduğu aletler için araştırma içerisindeyiz. Sonbaharda burada gençler için spor alanı, kapalı bir kafe yapacağız ısıtmalı, veliler oraya gelebilirler. Kış ayında da bu güzelim yer aktif olacak. Çünkü bulunmaz, yok böyle bir güzellik. Batı Karadeniz'de böyle uzun sahil yok buradan kışın da mutlaka halkımızı yararlandırmak istiyoruz. Halkımızın burada dolaşıp temiz hava almasını istiyoruz.İlk aşamada bu kayıp alanı mevcuda katmak istiyoruz. Ondan sonra ufak tefek gelişmelerle yeni, inci gibi büyük projemiz var burası için. Peyzaj mühendislerinin hazırladığı büyük proje var. Bu komple projeyi önümüzdeki plaj mevsimine yetiştirmek için bu alanı yapıyoruz. Daha sonra o büyük projedeki modülleri yerine yerleştirmeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.