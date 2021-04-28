Belediye ve Tapu Müdürlüğü protokol imzaladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Tapu Müdürü Aydın Meral ile emlak rayiç bedellerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin protokol imzaladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında emlak rayiç bedellerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin protokol imzalandı. Böylece tapu işlemleri sırasında vatandaşa kolaylık sağlanmış olacak.

Başkan Halil Posbıyık, Tapu Müdürü Aydın Meral ile her iki kurum arasında iş ve işlemleri azaltacak, vatandaş memnuniyeti sağlayacak anlaşmayı imzaladı. Başkan Posbıyık'a katkıları için teşekkür eden Tapu Müdürü Aydın Meral, “Bu protokol Tapu Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak ve sürekli kılmak, tapu ve belediye hizmetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile personelin iş yükünün azaltılması suretiyle çalışan ve vatandaş memnuniyetini sağlamak, tapu işlemlerinde tapu harcına esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerinin ilgililerince elden alınarak ibraz edilmesindeki zaman kaybının ve yoğunluğun azaltılması ve bu belgenin güvenli elektronik ortamda alınmasını sağlamak amacıyla düzenlendi. Katkıları için Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür ediyorum” dedi.