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Belediyede maaş ve ikramiyeler bayram öncesi ödendi

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesinde çalışan bin 121 personelin maaş ve ikramiye tutarı 6 milyon 448 bin TL bayram öncesi banka hesaplarını yatırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesinde çalışan bin 121 personelin maaş ve ikramiye tutarı 6 milyon 448 bin TL bayram öncesi banka hesaplarını yatırıldı.


Kdz. Ereğli Belediyesi çalışanlarına bayram ikramiyesi ile birlikte maaşlarını bayram öncesinde ödedi.


Belediyede çalışan 200 memur personele maaş ve ikramiye olarak 1 milyon 950 bin TL, 89 daimi işçi personeline 748 bin TL, Personel Limited Şirketi çalışanı 832 personele 3 milyon 750 bin TL olmak üzere toplamda 6 milyon 448 bin TL tutarındaki ikramiye ve maaşları banka hesaplarına yatırıldı.


Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Çalışanlarımız aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar. Tüm personelimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi.

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