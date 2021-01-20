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Belediyeden kar kütlesi ve sarkıt uyarısı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe belediyesi, çatılarda oluşan kar kütlesi ve sarkıtlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe belediyesi, çatılarda oluşan kar kütlesi ve sarkıtlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.


Kdz. Ereğli Belediyesi, kenti etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava koşullarına bağlı olarak çatılarda oluşan kar kütlesi ve sarkıtlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.


Yoğun kar yağışı sonrası çatılarda 50 cm. üzerinde kar birikmesi, soğuk havayla birlikte sarkıtların oluşması yayalar için tehlike oluşturuyor. Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşlar anons sistemiyle dikkatli olunması konusunda uyarıldı.


Zabıta ekipleri ayrıca, yürüme güzergahlarında kar kütlesi ve sarkıt düşme tehlikesi oluşturan yerlere şerit çekerek bölgeyi güvenlik altına alma çalışmalarına başladı. Çökme tehlikesi bulunan sundurmalar da şeritle işaretleniyor. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çatılardaki tehlikeye karşı temizlik çalışmalarına başladı.

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