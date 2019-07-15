Belediyenin önlemine vatandaşlar duyarsız

Alaplı Belediyesi Fen İşleri tarafından ilçenin bir kaç noktasına park yapılmasını engellemek için dubalar monte edildi. Ancak belediyenin önlemlerine rağmen vatandaşlar bu tedbirlere duyarsız kaldı.

Yapılan çalışma ile hatalı parkların önlenmesini hedefleyen yetkililer, “Yasak olmasına rağmen halen bazı sürücüler araçlarını her yere gelişi güzel park etmektedir. Bunu önlemek için de böyle bir çalışma yapmaya karar verdik” dedi. Belediyenin bu önlemini ise vatandaşlar duyarsız kaldı. Alaplı Yalı caddesi üzerindeki bulunan kavşakta ise dubalarla çevrilen yolda boş yer bulan anında aracını park ediyor.