Belediyeye ait kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Zonguldak'ta Beycuma belde Belediyesi'ne ait kamyon; şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinde yaşandı. Merkeze bağlı Beycuma Belediyesi'nde şoför Bayram Cengiz idaresindeki 67 AP 980 plakalı kamyon Aaydındere mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü Bayram Cengiz hafif şekilde yaralandı.

Durumu hafif olan araç sürücüsüne olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen ekipler yaralı Bayram Cengiz'e ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumu iyi olan araç sürücüsü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı haber alan Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakçıoğlu olay yerine gelerek bilgiler aldı. Kamyon ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden yola çıkartıldı.