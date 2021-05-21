Belirlenen 8 bölgeye Çocuk Parkı yapılacak

Belediye Meclis toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediyemiz sınırları içerisinde belirlediğimiz 8 bölgeye çocuk parkları yapılacağını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 gün tam kapanma döneminde Belediye işleri aksamadan devam ettiğini belirten Tekin, “Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde Belediye Hizmetleri aksamadan devam etti. Sanayi sitesi Cami sokakta başlattığımız beton yol çalışmalarını tamamladık. Yine 700 metre kapalı alanı olacak olan Çay bahçesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız. Sahil Parkımızı yaza hazır hale getirdik. Karşıyaka Mahallesi Terminal arkasında başladığımız Cumhuriyet Aile Parkı'nda çalışmalarımız sürüyor. Bilindiği gibi Alaplı'mızda elektrikler kesildiği zaman sularımız da kesiliyordu. Geçtiğimiz günlerde su pompalarımızı besleyecek olan jeneratör ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi alan firma jeneratörleri monte ettikten sonra elektrik kesintisine dayalı olarak yaşadığımız su sorunda bundan sonra yaşanmayacak. Ayrıca Kefkenaltı mevkide bulunan ve Alaplı'nın su ihtiyacını karşılayan 32 yıllık su pompalarını yeniledik. Mahallerimiz Belediyemizin rutin işleri aksamadan devam ediyor.” dedi.

“8 bölgeye çocuk parkı yapacağız”

Mahallerimizde belirlediğimiz 8 bölgeye çocuk parkları yapacaklarını anlatan Tekin, “Her mahallemizde çocuk parklarıyla ilgi talepler var. Bunula ilgi 8 bölge belirledik. İncivez yolu üzeri 3 katlıların olduğu B blok bölgesi eski Dinçpen olduğu yer, yine eski siteler Dalyan apartmanın yanındaki alan çocuk parkı olacak, 1050 evler M Bloklar taş duvar yapımız yer orada aile parkı ve çocuk parkı olacak, yine 1050 evler H9 bloklar bölgesinde çocuk parkı çalışmamız olacak. 690 Evler H Bloklar çevresinde park çalışmamız olacak. Tepeköy'de güzel bir park çalışmamız olacak. 690 Evler M Bloklar arkası, Karşıyaka Batırkent Sitesinde çocuk parkı çalışmamız olacak.” dedi.

Toplantıda görüşülen, 2020 yılı Mali kesin hesabı ve Belediye Norm kadrosu da oy birliği ile kabul edildi.