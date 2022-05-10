"Benim Mayısım" etkinliği sergilenecek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri "Benim Mayısım" konulu etkinlikle sergi açmaya hazırlanıyor.

Çaycuma'nın Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören öğrenciler tarafından etkinlikler hazırlanıp, el emeği göz nuru yaptıkları ürünleri sergilemeye hazırlanıyorlar. 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanılan Engelliler Haftasına yönelik Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde 11 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00 başlayacak olan etkinliğe tüm Çaycuma halkı davet ediliyor.