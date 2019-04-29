Beşiktaş Hentbol Takımı, Türkiye Finalleri'nde

Siyah-beyazlılar oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanarak Pendik Hentbol Spor Kulübü ile birlikte adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 2018-2019 faaliyet programında yer alan kulüplerarası küçük erkekler hentbol yarı final müsabakalarının bir ayağı Zonguldak'ın ev sahipliği Site Spor Salonu'nda yapıldı. Süper Lig'in köklü kulübü Beşiktaş'ın da yer aldığı müsabakalarda, Pendik Hentbol Spor Kulübü Derneği, Zonguldak Halay Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü ile Malatya Büyükşehir Belediyespor takımları yer aldı. Malatya takımı mazereti nedeniyle müsabakalara katılmazken fikstür 3 takım üzerine oynandı.

3 gün boyunca birbirinden heyecanlı ve nefes kesen karşılaşmaların sahne olduğu yarı final müsabakalarında takımlar Türkiye finallerine katılabilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Beşiktaş ve Pendik finale yükseldi

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın hentbol takımı, Pendik Hentbol Spor Kulübünü 25-23 ve Zonguldak Halay Halk Oyunları Derneği'ni 34-15 mağlup ederek finale yükseldi. Pendik Hentbol Spor Kulübü de Zonguldak Halay Halk Oyunları Derneği'ni 35-18 mağlup ederek bir diğer finalist oldu. Bu sonuçların ardından Beşiktaş ve Pendik Hentbol Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek. Beşiktaşlı taraftarlar da siyah-beyazlı takımı zorlu maçlarında yalnız bırakmadı. Taraftarlar Site Spor Salonu'na akın ederek tribünden takımlarına destek verdi.

Beşiktaş antrenörü Yıldıray Şahin: "Doğduğum şehirde güzel bir turnuva geçirdik"

Beşiktaş Hentbol Takımı Antrenörü Yıldıray Şahin, "Öncelikle ben Zonguldaklıyım. Doğduğum şehirde güzel bir turnuva geçirdik. Buradan grup birincisi olduk. 2 maç oynadık 2'sini de kazandık. Şimdi Türkiye Şampiyonası'na gideceğiz. Türkiye'nin en iyi takımları ile mücadele edeceğiz. Orada da inşallah şampiyon olacağız. Yıllarca burada yaşadım ben. Üniversite okumaya İstanbul'a gittim. Ondan sonra da orada kaldım. Hentbolda da Beşiktaş'ın altyapısı ile çalışıyorum. Zonguldak'a karşı oynadık. İyi bir duygu. Zonguldak hentbolda güzel sonuçlar alan bir takım. İyi bir ekip. Bende Zonguldak'ta yıllarca hentbol takımı çalıştırdım. Türkiye Şampiyonlukları da kazandık" dedi.

Şahin: "Futbolda da, hentbolda da şampiyonluk hedefliyoruz"

Hem futbolda hem de hentbolda da şampiyonluk hedeflediklerini ifade eden Şahin, "Futbol takımımızın ikinci yarıdaki yükselişi devam ediyor. Şu an şampiyonluk potasına da girdi. İnşallah orada da şampiyon alacağız. Hentbolda şu an şampiyonluğu garantiledik. İnşallah sırada Türkiye Şampiyonluğu var. İnşallah orada da devamı gelecek" diye konuştu.