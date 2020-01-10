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Beşiktaş'lı milli oyuncu Ereğli'ye transfer oldu

Kadınlar 1.

Futbol Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor, milli futbolcu İrem Eren'i kadrosuna kattı.


Türkiye Futbol Ligi'nde yer alan Karadeniz Ereğli Belediyespor, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç oyuncusu İrem Eren'i transfer etti. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve ardından Beşiktaş'a transfer olan 20 yaşındaki milli futbolcu İrem Eren, transferinin ardından eflatun-beyazlı formayı giyerek objektiflere poz verdi.


İmza töreninde Kdz. Ereğli Belediyespor Asbaşkan Satılmış Yigit, Sertan Kuzu, yönetim kurulu üyesi ve Kulüp Saymanı Recep Köksal ve Kadın Futbol Takımı Antrenörü Faruk Varlık hazır bulundu.

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