İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Zonguldak-Ereğli yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza saat 18.30 sularında Ereğli-Zonguldak Karayolu Soğanlı rampası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre beton mikserinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan beton mikseri sürücüsü için kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.