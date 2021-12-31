Zonguldak'ta Fevkani köprü altında sürücünün kontrolünden çıkan beton mikseri, otomobile çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Fevkani köprü altında meydana geldi. Sürücünün kontrolünden çıkan beton mikseri, otomobile çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç sürücüleri kendi imkanlarıyla araçlarını yoldan çekti.