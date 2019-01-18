BEÜ akademik genel kurul toplantısı yapıldı

Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında yapıldı.

Yüksekokul toplantı salonunda, Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in yüksekokul yerleşkesini tanıtan sunumu ile başlayan akademik kurulda, geçen eğitim-öğretim yılında yapılan çalışmalar, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, tamamlanan ve devam eden bilimsel projeler, yeni eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirilecek akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetleri konuları ele alındı.

Toplantıda bilimsel, kültürel ve sanatsal projelerde başarı gösteren öğretim elemanlarına teşekkür belgesi verildi.

Akademik Kurul toplantısı Özölçer'in akademik personelini dinlemesi ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.