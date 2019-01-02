BEÜ anaokulundan anlamlı paylaşım

BEÜ anaokulunca her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yeni yıl kart gönderimi bu yıl da Kozlu ilçesi Sivriler Köyünde bulunan Şehit Engin Aydın İlköğretim Okulu anasınıfında yapıldı.

2017 yılı sonunda Konya ve Kars illerinde bulunan okullara gönderilen yeni yıl kartları bu yıl Kozlu'nun Sivriler köyünde bulunan Sivriler Şehit Engin Aydın İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencilerine gönderildi. Yeni yıl kartlarını sevinçle açan “kardeş okul” ilan edilen Sivriler Şehit Engin Aydın İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencileri, kartların yanında gönderilen oyuncak ve kırtasiyeden oluşan hediyeleri memnuniyetle karşıladı.