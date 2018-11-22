BEÜ Biyoloji bölümü Avrupa Aerobiyoloji Ağına katıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından yürütülmekte olan Aerobiyoloji Gözlem İstasyonunun çalışmaları ile elde edilen veriler, artık Avrupa Aerobiyoloji Ağı'na eklenecek.

Türkiye'de ilk kez Bülent Ecevit Üniversitesi kurulan Aerobiyoloji istasyonu ile bilimsel çalışmalar ve halk sağlığı açısından önemli veriler elde ediliyor. Türkiye'den, Bursa ve İstanbul illerinden sonra, Zonguldak ilinin verileri de Avrupa Aerobiyoloji Ağı sisteminden ulaşılabilir olacak. Avrupa'daki 600'den fazla sayım istasyonundan toplanan verilerle polen atlasları oluşturmak üzere kurulan ve ticari olmayan Avrupa Aerobiyoloji Ağı'nın sponsorları arasında, Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü de yer alıyor.

Sorumluluğunu Viyana Üniversitesinden Uwe E. Berger'in aldığı organizasyon, aynı zamanda alerjik hastalıkları olan kişiler için https://www.polleninfo.org/ gibi web siteleri ile cep telefonu uygulamaları da gelişiyor.