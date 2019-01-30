BEÜ çocuk üniversitesi başladı

Bu yıl 8. döneminde olan Çocuk Üniversitesi'nin Farabi Kampüsü Kış Dönemi Programının sabah modülleri: “Atomun Merkezine Seyahat”, “Bilgisayar Programlıyorum”, “Kimya Dedektifleri”, “Hepimizin Ortak Evi”, “Doğa, Moleküler Biyoloji ve Genetik”, “Sağlıklı Dişler Mutlu Gülüşler”; öğleden sonraki modülleri ise “Anadolu Hepimizin” ,“Arkeoloji”, “Film Atölyesi” “Kısa Film”, “Sinema”, “Matematik Ormanı”, “Sanat Atölyesi”, “Heykel”,“Sunucu Oluyorum” seçeneklerinden; Ereğli Doruk kampüsünde ise sabah programını, “Bilgisayar Programlıyorum”, “Çoklu Zekâ Atölyesi”,“Empati Kuruyorum”; öğleden sonra programını ise “Farkımın Farkındayım”, “Grafik Tasarım”, “Heykel Atölyem” modüllerinden oluşuyor.

Minik üniversiteliler sabah ve öğle sonrası modüllerinden birer tane seçebilmiş olup, 5 gün boyunca devam edecek olan programda, miniklere eğitim süresince Üniversitemizin çeşitli disiplinlerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından eşlik edilecek.