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BEÜ çocuk üniversitesi başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Çocuk Üniversitesi 2019 Kış Dönemi Programı başladı.


Bu yıl 8. döneminde olan Çocuk Üniversitesi'nin Farabi Kampüsü Kış Dönemi Programının sabah modülleri: “Atomun Merkezine Seyahat”, “Bilgisayar Programlıyorum”, “Kimya Dedektifleri”, “Hepimizin Ortak Evi”, “Doğa, Moleküler Biyoloji ve Genetik”, “Sağlıklı Dişler Mutlu Gülüşler”; öğleden sonraki modülleri ise “Anadolu Hepimizin” ,“Arkeoloji”, “Film Atölyesi” “Kısa Film”, “Sinema”, “Matematik Ormanı”, “Sanat Atölyesi”, “Heykel”,“Sunucu Oluyorum” seçeneklerinden; Ereğli Doruk kampüsünde ise sabah programını, “Bilgisayar Programlıyorum”, “Çoklu Zekâ Atölyesi”,“Empati Kuruyorum”; öğleden sonra programını ise “Farkımın Farkındayım”, “Grafik Tasarım”, “Heykel Atölyem” modüllerinden oluşuyor.


Minik üniversiteliler sabah ve öğle sonrası modüllerinden birer tane seçebilmiş olup, 5 gün boyunca devam edecek olan programda, miniklere eğitim süresince Üniversitemizin çeşitli disiplinlerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından eşlik edilecek.

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