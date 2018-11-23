BEÜ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'Sıfır Atık' zirvesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda geçen yıl hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi” bünyesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Sıfır Atık Zirvesi” gerçekleştirildi. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör paydaşlarının katılımı ile gerçekleşen zirvede, Sıfır Atık Projesi'nin ekonomiye ve çevreye olan katkıları anlatıldı, sosyal açıdan önemli etkileri vurgulandı ve iyi uygulama örnekleri tanıtılarak yakın dönemde atılacak adımlar tartışıldı.

Sıfır Atık Zirvesi'nde BEÜ'yü, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Seda Cengiz temsil etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak “sıfır atık” duyarlılığına önem veren ve sürdürülebilir politikalarla bu duyarlılığı devam ettiren bir üniversite olduğunun altını çizen Doç. Dr. Cengiz, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Sıfır Atık Projesi'ne yönelik üniversitemizde atık yönetim çalışmalarına öncelik verilmekte, atıkların çevreye zarar vermeden geri kazanımı uygulamaları sürdürülebilir kılınmaktadır. Bütün yerleşkelerde çöp toplama sistemleri standartlara uygun hale getirilmiş ve şehrimizde bir ilk olarak, elektronik atık konteynırları merkez kampüslerimize yerleştirilmiştir. Sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması için Sosyal Sorumluluk Projeleri dersleri ile öğrencilerin katılımı sağlanarak kampüsler yeşillendirilerek çevre düzenlemeleri yapılmaktadır. Yenileme çalışmalarıyla alt yapıdan kaynaklanan enerji kayıpları engellenmiş, doğalgaz kullanımının şehre örnek olacak şekilde öncelikli olarak hayata geçirilmesine önayak olunmuştur. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak çevre sorunlarına gösterdiğimiz hassasiyetle kampüslerimiz araç trafiğine kapatılarak Çaycuma ve Devrek kampüslerinde bisiklet kullanımını arttırılmıştır” diye konuştu.

Çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında dünyanın ve Türkiye'nin “En Çevreci” “ En Yeşil” ve “Doğaya En Saygılı” üniversitelerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik yönündeki çalışmalar ve uygulamaları devam ediyor. Yeşil ve çevreci kampüsler oluşturma adına üniversite kampüsleri ve Zonguldak genelinde sürdürülen çevre eğitimleri, öğrencilerin yönelik çevre bilinci oluşturmaya içerikli seçmeli dersler ve özellikle de sosyal sorumluluk projeleri ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi; çevreye duyarlılığı ve çevreye saygı konusunda hem küresel hem de ulusal farkındalık oluşturmaya ve bu konudaki başarısını sürdürülebilir kılmaya devam etmek için önemli çevre projeleri üretmekte ve bunları hayata geçiriyor, ayrıca bölge genelinde çevre bilincinin gelişmesine de katkı sağlıyor.