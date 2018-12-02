BEÜ Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı V. Haktan Özaçmak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan, Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Yılmaz Sipahi, akademik-idari personel ve öğrencilerin katılımı ile geçekleştirildi.

Üniversitenin akademik personelinin sağlık alanında araştırmalar yapmasını desteklemek suretiyle 2002 yılında Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan deney hayvanları biriminin, deneysel araştırmalar yapmak üzere rektörlüğe bağlı “Uygulama ve Araştırma Merkezi” olması için kuruluş teklifi ve yönetmeliği hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'na sunulmuş; YÖK tarafından kabul edilen “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” 30 Ekim 2018 tarihli ve 30580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi” resmi statüsüne kavuştu.

Bülent Ecevit Üniversitesince yapılan açıklamada, “ Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, yapılan talepler doğrultusunda, etik kurul onayı olan tüm araştırmacılar için hem kurum içine hem kurum dışına deney hayvanı temin ediyor. Ayrıca deney hayvanlarını ister bizden, isterse diğer yasal üreticilerden temin etsinler, yönetim kurulumuzca uygun görülen ve etik kurul onayı olan tüm araştırmacılar için merkezimizde çalışma olanağı sağlanmaktadır. Şu anda merkezimizin fare, sıçan ve tavşan üretimi onayı bulunmaktadır. Merkez, Tarım ve Orman Bakanlığının 2011 yılında açıkladığı Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğine uygun olarak tüm alt yapı ve cihazlar deneysel çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi, deney hayvanlarının bilimsel metotlarla yetiştirilmesi, kullanılacak hayvanların yaşam koşullarının deneyin özüne zarar vermeyecek şekilde iyileştirilmesi ve deneyleri sadece eğitimli araştırmacıların yapmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Rektör Çufalı, merkezin açılışında yaptığı açıklamada, “500 metrekarelik bir alanda kurulan merkezimizde, üretim için fare, sıçan ve tavşan kafeslerinin yanı sıra, üç operasyon odası, postoperatif bakım odaları, karantina odası, dinlenme odası, yem ve talaş odası, malzeme, yıkama ve sterilizasyon odaları olmak üzere toplam 13 adet oda bulunmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi” akademik personelin sağlık alanında yapacağı deneysel çalışmalarda büyük kolaylık sağlayacaktır. Öğretim üyelerimizin akademik çalışmaları ve bilimsel faaliyetleri bu merkezde, temel standartlara ve etik kurallara uygun olarak ve hayvan refahı göz önüne alınarak gerçekleştirecektir. Merkezin kuruluş aşamasında ve açılışa hazır hale getirilmesinde emeği geçen birim çalışanlarına, daire başkanlarına, Tıp Fakültesi yönetimine ve akademik-idari personelimize teşekkür eder, bilim dünyasına hayırlı olmasını dilerim” dedi.