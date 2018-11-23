BEÜ Diş Hekimliği öğrencileri "Beyaz Önlük” giydi

sınıf öğrencileri için mesleğe hazırlık kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Beyaz Önlük Giyme Töreni” Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapıldı.

Törene, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, akademik-idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarınca verilen müzik dinletisi ile başlayan, Dekan Bodrumlu'nun açılış konuşması devam eden törende Bodrumlu, “Bugün mesleğimizin simgesi, pek çok değerle örülen beyaz önlüğü giyeceksiniz. Beyaz renk, saflığın, doğruluğun ve temizliğin simgesidir. Masumiyeti, istikrarı temsil eder. Huzur ve güven verir. Temizliği ve sağlığı çağrıştırır. Bu nedenle, hekimler beyaz önlük giymektedir. Unutmamalısınız ki; önemli olan beyaz önlüğünüzü yaptığınız yanlışlarla, meslek etiğine aykırı davranışlarla kirletmemenizdir. Diş Hekimliği saygın bir meslektir. Bu saygınlığı koruyacak olan sizlersiniz” diye konuştu.

”Dişlerimiz size emanet”

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise konuşmasına maden şehitlerini anarak ve ailelerine başsağlığı dileyerek başladı. Çufalı, ”Dişlerimiz size emanet. Çocukluktan verilmeyen ağız ve diş sağlığı eğitimi ileri ki yaşlarda daha da zor oluyor. Küçük yaşta bu alışkanlığı edinmede aile ve topluma önemli görevler düşüyor. Sizler iki yıl boyunca ağız ve diş sağlığı konusunda daha fazla tecrübe edinerek toplumun diğer katmanlarına hizmet verecek, bir iş sahibi olacaksınız. Hepinize başarılı güzel bir eğitim dilerim” dedi.

Rektör Çufalı, “Hepimizin yüzü gülümsemeli olsun, güzel gülüşlerle dolsun, dişlerimiz hep bembeyaz olsun “ temennisiyle sözlerine son verdi. Konuşmaların ardından onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilere protokol tarafından belgeleri verildi. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen beyaz önlük giyme töreni Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimleri Birliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sadullah Üçtaşlı'nın verdiği “Günümüzde Diş Hekimliği Nerede” başlıklı konferans ile devam etti.

Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni, öğrencilerin Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Levent Demiriz eşliğinde yemin etmesi, ardından öğrencilere Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı öncülüğünde, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve öğretim üyeleri tarafından beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle son buldu.