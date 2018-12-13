BEÜ Diyabet Okulu'nda ilk ders

Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyabet Okulu'nda ilk ders yapıldı.

Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinde, Diyabet Okulu, yapılan ilk ders ile başladı. İlk ders, Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu tarafından verildi. Derse katılan hastalar ve yakınları ile tanışma sonrası, derslerin nasıl işleneceği bilgisi verildi. İlk derste diyabet hastalığına yönelik genel bilgiler, diyabetin tanısı, komplikasyonları, tedavisi ve diyabette yaşanan organ sorunları konuları işlendi.

Gerçekleşen ilk ders sonrası Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, “Merkezimiz kurulup, faaliyete geçtiği günden bu yana eğitim, araştırma ve sağlık hizmetini güncel imkânlarla yürütmektedir. Diyabet ve obezite tanı ve tedavisi için başvuran hastalarımızın bireysel doktor görüşmelerinden başka eğitim toplantıları da düzenlenmeyi amaçladık. Merkezimizin esas fonksiyonlarından halka yönelik “Diyabet Okulu” adında dersler içerisinde eğitim toplantıları düzenlemeye başladık. İlk dersimizi de gerçekleştirdik. Dersimize katılan hasta ve yakınlarına, merkezimizin faaliyetlerini yürütmede desteğini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, merkezimiz çalışanlarına çok teşekkürlerimi sunarım” açıklamasında bulundu.