BEÜ Dünya Şampiyonunu ağırladı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, yaşamlarıyla örnek olan, deneyimleriyle gençlere yol gösterecek medya, sanat, spor alanından ünlü isimleri gençlerle buluşturmayı amaçlayan Yeşil Sahne projesine bu yıl BEÜ'de dahil ederek milli sporcu Tolga Murat Balıkçı'yı gençlerle bir araya getirdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti desteği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yeşil Sahne Söyleşi etkinliği Sezai Karakoç Kültür Merkezinde lise ve üniversite öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl BEÜ'nün benimsediği “Engelli Değilim Farklıyım” formatına da güzel bir örnek olan dünya şampiyonu Tolga Murat Balıkçı, etkinlik öncesinde kampüsü de gezme fırsatı buldu. Üniversitenin yeşil kampüsüne duyduğu hayranlığı dile getiren dünya ampute vücut geliştirme şampiyonu söyleşide onu şampiyonluğa ulaştıran zorlu yolu anlattı. Yeşilay personeli Veysel Durak moderatörlüğünde yapılan söyleşi çok akıcı ve samimi bir ortamda geçti. Söyleşi boyunca yer yer Yeşilay Cemiyeti hakkında bilgiler verilirken, yer yer de bağımlılıklarla mücadele konularına da değinildi. Balıkçı'nın kendi yaşam tecrübelerini büyük bir içtenlikle dile getirdiği söyleşi programı, gençlerin de ilgisini çekti. Söyleşi sonunda milli sporcu Tolga Murat Balıkçı gençlerin sorularını yanıtladı.

Geçen yıl üniversite bünyesinde açılan Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu olarak Yeşilay Cemiyetinin Yeşil Sahne etkinliklerinin birinin Zonguldak'ta yapılmasını merkez Yeşilay Teşkilatından talep eden Genç Yeşilaycılar, yoğun talep olan söyleşi etkinliklerinden birinin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Etkinliğin sonunda katılımcılara Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel tarafından teşekkür belgeleri ve üniversitemizin yayınlarından oluşan hediye paketi takdim edildi.