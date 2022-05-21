BEÜ etkinliklerini hız kesmeden devam etti

Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftasında bilimsel etkinlikleri hafta boyunca sürdü.

Hafta çerçevesinde gerçekleşen etkinliklerden ilki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık bölümü öğrencilerini, sektör temsilcileriyle Devrek Kampüsünde bir araya getiren konferans oldu. Sektör-akademi işbirliği çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen konferansta sigortacılık sektörüne ilişkin bilgi ve deneyimlerini aktaran çeşitli bankalarda, farklı pozisyonlarda görev alan Hüseyin Atıcı ve bankacılık sektöründe çalışmalarını sürdüren Emel Çına Çelik, Sigorta Acenteleri Teknik Personel (SEGEM) sınavı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Üniversitede gerçekleşen ikinci etkinlik Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi, MÜDEK ve Kalite Süreçlerine dair öğrenci bilgilendirme toplantısı oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Topluluğu tarafından Mühendislik Fakültesi Turkuaz Amfi'de gerçekleştirilen etkinlik, topluluk başkanı Muhammed Tekin'in sunumuyla başladı. Ardından üniversite kalite komisyonu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Eray Köksal akreditasyon süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Kalite koordinatörü Öğr. Gör. Dinçer Biçer ise üniversitemizdeki kalite hedeflerini, bu konuda yapılan çalışmaları ve değerlendirme süreçlerini anlattı. Hemen ardından kalite topluluğu akademik danışmanı Doç. Dr. Kamil Demirhan kalite öğrenci topluluğu hakkında bilgi verdi.

Toplantıda kalite konusunda faaliyet gösteren birimlerimiz, kalite süreçlerinin ana paydaşı öğrencilere, Yükseköğretimde kalite güvence sistemi, eğitim programlarının değerlendirilmesi, akreditasyon süreçleri ve kalite kültürünün önemini açıklayarak öğrencileri bu süreçlerde etkin bir şekilde yer almaları konusunda teşvik etti.

Hafta çerçevesinde üçüncü etkinlik ise başka bir ilde gerçekleşti. Bu etkinlikte Devrek MYO Aşçılık Programı Öğrencileri Anadolu Lezzetlerine yeni yaklaşımları gözlemleme imkanı buldu

Aşçılık programı öğrencilerine yönelik CVK Taksim Hotel İstanbul Yiyecek & İçecek Direktörü tarafından “Anadolu Lezzetlerine Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar” isimli workshop düzenlendi. Hem uygulama hem de sohbet havasında geçen etkinliğin 1. oturumunda Levrek Marin, Babagannuş, Kuru Cacık, Mor Havuçlu Pancar Yoğurtlama, 2. oturumunda ise Pastırmalı Kuru Fasülye, Samandağ Yakması, Fava, Balık Ekmek ve Çıtır Bal Kabağı ürünleri öğrencilerle birlikte modernist ve minimalist bir yaklaşımla sunuma hazır hale getirildi. Etkinlikte ayrıca HOREC Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Sami Alpasan “Endüstriyel Mutfaklarda Planlama ve Projelendirme” söyleşisi gerçekleştirerek öğrencilerle soru-cevap eşliğinde bilgi alış verişinde bulundu. Etkinlik sonunda CVK Taksim Hotel İstanbul Yiyecek İçecek Direktörü İsmail Geyik'e, MYK Gastro Akademi şef asistanı Sena Alin'e ve HOREC Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Sami Alpasan'a etkinliğe katılımlarımdan dolayı üniversite yönetimi tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.