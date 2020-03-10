BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi akademik teşvik sıralamasında 1. Sırada

DÜS 2020, Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre devlet üniversitelerinin performanslarını; "projeler, araştırmalar, akademik yayınlar, tasarımlar, sergiler, patentler, alınan atıflar, uluslararası tebliğler ve ödüller" olmak üzere 9 başlıkta sınıflandırılarak sıralanıyor. Puanlamalar sonucu hazırlanan sıralamada Fen Edebiyat Fakülteleri Sıralaması'nda BEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Devlet Üniversitelerinde bulunan 50 Fakülte arasında birinci oldu.

Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS), 2016 yılından bu yana devlet üniversitelerini ve fakültelerini akademik teşvik performanslarına göre sıralıyor. Sıralamada üniversitelerin akademik teşvik komisyonları tarafından onaylanan puanları ile YÖK tarafından yayınlanan öğretim üyesi verileri kullanılıyor.